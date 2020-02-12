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مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا

11:29 م الأربعاء 12 فبراير 2020
مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ)

تبنى مجلس الأمن الدولي، التابع إلى الأمم المتحدة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان وقف لإطلاق النار برعاية روسية تركية قد دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الماضي في القتال الدائر بين قوات ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وما الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

مجلس الأمن الدولي ليبيا وقف إطلاق النار الأمم المتحدة

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