مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا

نيويورك - (د ب أ)

تبنى مجلس الأمن الدولي، التابع إلى الأمم المتحدة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان وقف لإطلاق النار برعاية روسية تركية قد دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الماضي في القتال الدائر بين قوات ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وما الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.