الأمم المتحدة تعلن "قائمة سوداء" من 112 شركة تنشط في المستوطنات الإسرائيلية

القاهرة- وكالات:

أصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، "قائمة سوداء" تضم أسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المُحتلة.

وتشمل القائمة، التي نشرت القناة السابعة الإسرائيلية (آرتز شيفا) نسخة منها على موقعها الإلكتروني، 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينج إير"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما تضم أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والجولان السوري المُحتلين.

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه: "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مؤكدة أن التقرير "يستند إلى وقائع".

فيما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إعلان الأمم المتحدة هو استسلام فاضح لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الأذى بإسرائيل، رغم أن معظم دول العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه".

وأضاف كاتس: "دولة إسرائيل لن تقبل بالسياسات التمييزية والمعادية لإسرائيل وسنعمل بكل الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات".

يأتي إصدار تلك القائمة في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأوروبية في نوفمبر الماضي، والقاضي بإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات.

وفي وقت سابق، أبلغت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شركات إسرائيلية أنها تنوي نشر "القائمة السوداء" خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد في مارس المُقبل.