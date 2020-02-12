المسجد النبوي يطلق مبادرة "الهدية عنوان المحبة"

كتب - يوسف عفيفي:

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، مبادرة بعنوان "الهدية عنوان المحبة" ضمن الأنشطة والفعاليات الموجهة لقاصدي المسجد النبوي والترحيب بهم.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأتي المبادرة التي دشّنها وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ضمن فعاليات برنامج مبادرة "خير أمة" التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة في المدينة المنورة.

وكان البرنامج قد أطلق أيضا مبادرة "الهوية البصرية لمبادرة خير أمة" وذلك من خلال الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية وزي العاملين في المسجد النبوي، وإيصال المعنى الذي تحمله مبادرة القيم والأخلاق لزائري المسجد النبوي والعاملين فيه. وشارك في تنفيذ المبادرة جميع الإدارات في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

تأتي هذه الجهود تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري.