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تركيا: تحييد 51 جنديًا سوريًا في محافظة إدلب

07:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
تركيا: تحييد 51 جنديًا سوريًا في محافظة إدلب

القوات التركية

(وكالات):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 51 جنديًا من الجيش السوري، وتدمير دبابتين والسيطرة على ثالثة.

وجاء في بيان الوزارة أنه "وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، تم تحييد 51 عنصرا من قوات النظام السوري في إدلب وتدمير دبابتين ومضاد طيران ومخزن أسلحة، فضلا عن السيطرة على دبابة ثالثة".

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الحكومة السورية "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك، والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، أمس الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في بياناتها، للإشارة إلى أن المعنيين قد استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا.

القوات التركية وزارة الدفاع التركية الجيش السوري إدلب

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