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"قناع وفحص حراري".. إجراءات وقائية للرئيس الصيني داخل مستشفى (فيديو)

05:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
"قناع وفحص حراري".. إجراءات وقائية للرئيس الصيني داخل مستشفى (فيديو)

الرئيس الصيني

القاهرة- وكالات:

خضع الرئيس الصيني شي جين بينج لإجراءات وقائية خلال زيارة أجراها إلى مجمع ومستشفى ومركز محلي بالعاصمة بكين، لمتابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح أكثر من ألف حتى الآن.

وأكّد الرئيس جين بينج، الذي ظهر مُرتديًا قناعًا طبيًا، على ضرورة النصر الحاسم فيما أسماه "حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي" الناجم عن فيروس كورونا الجديد، داعيًا إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد الفيروس القاتل، ومواصلة تحسين خطة التشخيص والعلاج، وإنقاذ المرضى بأي ثمن.

كما خضع لفحص حراري لقياس يقيس درجة حرارة جسمه عبر ميزان حرارة إلكتروني، وذلك ضمن إجراء طبيعي بات معتادا في الأماكن العامة في الصين مع تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 43 ألفًا في غضون شهرين. حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وفي مستشفى بكين ديتان (مؤسسة مخصصة لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس)، تابع الرئيس الصيني علاج المرضى في المستشفى بمركز المراقبة.

وتحدّث إلى الطاقم الطبي: "ووهان مدينة بطولية، وأهالي هوبي ووهان أبطال لم تستطع أية صعوبة أو أي خطر هزيمتهم على مدار التاريخ"، وفق الفيديو.

وفي وقت سابق، أنذرت منظمة الصحة العالمية التي أرسلت بعثة خبراء إلى الصين، بتفشي المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، واصفة إيّاه بـ"التهديد الخطير".

الرئيس الصيني شي جين بينج بكين فيروس كورونا

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