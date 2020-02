"قناع وفحص حراري".. إجراءات وقائية للرئيس الصيني داخل مستشفى (فيديو)

القاهرة- وكالات:

خضع الرئيس الصيني شي جين بينج لإجراءات وقائية خلال زيارة أجراها إلى مجمع ومستشفى ومركز محلي بالعاصمة بكين، لمتابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح أكثر من ألف حتى الآن.

وأكّد الرئيس جين بينج، الذي ظهر مُرتديًا قناعًا طبيًا، على ضرورة النصر الحاسم فيما أسماه "حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي" الناجم عن فيروس كورونا الجديد، داعيًا إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد الفيروس القاتل، ومواصلة تحسين خطة التشخيص والعلاج، وإنقاذ المرضى بأي ثمن.

كما خضع لفحص حراري لقياس يقيس درجة حرارة جسمه عبر ميزان حرارة إلكتروني، وذلك ضمن إجراء طبيعي بات معتادا في الأماكن العامة في الصين مع تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 43 ألفًا في غضون شهرين. حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

Chinese President #XiJinping on Monday inspected the novel #coronavirus pneumonia prevention and control work in Beijing. pic.twitter.com/h0WFsMgSIF