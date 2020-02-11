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إسبانيا: إنقاذ 119 مهاجرًا كانوا على متن قاربين في طريقهما إلى أوروبا

12:09 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
إسبانيا: إنقاذ 119 مهاجرًا كانوا على متن قاربين في طريقهما إلى أوروبا

مهاجرين - صورة ارشيفية

مدريد - أ ش أ

أعلنت السلطات البحرية في إسبانيا إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متن قاربين كانا في طريقهما إلى سواحل أوروبا.

وقال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ البحري الإسبانية - حسبما ذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء - "إنه تم العثور على القاربين وكان على متن أحدهما 60 شخصا والأخر 59 شخصا من أفريقيا، وأنه سيتم نقلهم إلى مدينة "مالقة" جنوب شرق البلاد".

وأضاف "أنه جاري البحث عن 67 مهاجرا ما زالوا في عداد المفقودين".

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