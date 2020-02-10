الطيران المدني: مبنى جديد بمطار سفنكس لزيادة الطاقة الاستيعابية

كتب - محمد عبيد:

بدأت وزارة الطيران المدني في تنفيذ خطة تطوير مطار سفنكس الدولي، عن طريق إنشاء مبنى ركاب جديد بجانب المبني الحالي، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية في مختلف المحافظات.

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني أن خطة تطوير مبنى الركاب بمطار سفنكس الدولي تشمل إضافة مبني جديد بسعة 600 راكب في الساعة، لتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي ألف راكب في الساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويا، من المقرر أن يستقبل العديد من الرحلات الجوية المنتظمة والشارتر خلال الفترة المستقبلية.

الجدير بالذكر، أن مطار سفنكس الدولي قد تم افتتاحه منتصف العام الماضى،حيث يتميز بالموقع الجغرافي نظرًا لوقوعه قرب محافظات القاهرة والجيزة والمناطق الأثرية،كما يمكن استخدامه لسياحة اليوم الواحد.

وتقدر مساحة مباني مطار سفنكس الدولي الإجمالية، حوالي 26 ألف متر، بتكلفة إنشائية حوالي 300 مليون جنيه، ويخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والغربية، ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة، لخدمة المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات الشارتر.

ويتكون المطار من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية و24 مكتبا خدميا، ويضم المبنى الرئيسي صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية، ويوجد به ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط بالإضافة إلى ممرات مساعدة، ويحتوي على 4 محطات كهرباء فرعية ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب في الساعة وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.​