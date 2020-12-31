ظهور جديد لسلالة كورونا الإنجليزية في جنوب غرب ألمانيا

شتوتجارت - (د ب أ):

أفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بحدوث ظهور جديد لسلالة كورونا الإنجليزية في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.

وحسب هذه المعلومات، فقد أعلنت وزارة الصحة في الولاية اليوم الخميس عن ظهور حالتي إصابة جديدتين بطفرة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وأوضحت أن المصابين هما زوج وزوجة.

وذكرت الوزارة أن نتيجة اختبار كورونا الذي أجرته الزوجة أمس الأربعاء جاءت إيجابية، ويبدو أنها التقطت العدوى من زوجها الذي كان قد أُصِيْبَ بالمرض بعد رحلة عمل قام بها إلى بريطانيا خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إنه نظرا لأن ثبوت إيجابية عينة المرأة جاء قبل عيد الميلاد، فقد تم إطلاق كل أقرب المخالطين لها من الحجر الصحي، وقد أمرت السلطات الصحية الآن بإجراء اختبارات لهؤلاء الأشخاص لتقليل مخاطر انتشار العدوى.

وكانت السلالة الإنجليزية لكورونا (بي.1.1.7) قد ظهرت في ألمانيا لأول مرة ليلة عيد الميلاد وفي نفس الولاية أيضا، وقد ظهرت الإصابة بهذه السلالة حاليا لدى مرضى في ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا.

وتشير تقديرات علماء إلى أن قوة العدوى لدى السلالة الجديدة أقوى بشكل ملحوظ من الشكل المعروف للفيروس حتى الآن.