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عقيلة صالح: ‏نجدد التزامنا بمخرجات برلين وإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

06:10 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
عقيلة صالح: ‏نجدد التزامنا بمخرجات برلين وإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

وكالات

جدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء الأربعاء التزامهم بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة، بهدف حل الأزمة الليبية سياسيًا.

وقال صالح في تصريحات أوردتها "سكاي نيوز" عربية، الأربعاء، إن جوهر مبادرتنا السياسية بني على تاريخ الاجداد المؤسسين للدولة الليببة.

‏وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أنه تم الاتفاق على مسارات هدفها وقف الاقتتال وحقن الدماء، ‏وأنه سيتم حاليًا وضع قواعد للانتخابات البرلمانية والدستورية خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقنا على وضع قواعد دستورية للانتخابات القادمة.

وطالب بضرورة تطهير البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية مضيفًا أنه ‏حان الوقت لإدارك ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، ودعا ‏المجلس الرئاسي الجديد وقف التدخلات وإخراج المرتزقة.

عقيلة صالح إعلان القاهرة مخرجات برلين الأزمة الليبية

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