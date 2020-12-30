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الأرجنتين تقنن الإجهاض رغم معارضة الكنيسة الكاثوليكية

01:41 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الأرجنتين تقنن الإجهاض رغم معارضة الكنيسة الكاثوليكية

الأرجنتين تقنن الإجهاض رغم معارضة الكنيسة الكاثولي

بوينس آيرس- (بي بي سي):

أقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني بعد جلسة مطولة من النقاشات والمداولات بين أعضائه مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض حتى الأسبوع الـ14 من الحمل.

وبذلك يكون مشروع القانون المثير للجدل قد حظي بموافقة السلطة التشريعية بمجلسيها، النواب والشيوخ، والسلطة الرئاسية ما يجعل من الأرجنتين من أوائل البلدان التي تسمح بالإجهاض بين دول أمريكا الجنوبية وتبيح للمراة إنهاء الحمل رغم معارضة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وفيما يتعلق بنتيجة التصويت فقد كان يتوقع أن يكون الفارق به ضئيلا، لكن تم تمرير القانون بفارق واضح بعد أن نال موافقة 38، ورفض 29، وامتناع عضوٍ في المجلس عن التصويت.

يذكر أن القانون السابق في الأرجنتين لم يصرح بالإجهاض سوى في حالتين محددتين، عند الاغتصاب أو عندما يكون استمرار الحمل يعرض صحة الأم للخطر.

وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن 40 ألف امرأة وفتاة في الأرجنتين ينتهي بهن المطاف كل عام إلى المستشفيات وهن يعانين من مضاعفات عمليات الإجهاض السري غير الآمنة.

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