ولاية أمريكية تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة
وكالات
أعلنت ولاية كولورادو الأمريكية، مساء الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "فوكس نيوز".
وأعلن الحاكم جاريد بوليس ومسؤولو الصحة في الولاية عن أول حالة إصابة بكولورادو بالسلالة الجديدة لكورونا، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في المملكة المتحدة.
وأكد مختبر ولاية كولورادو وأبلغ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحالة وهو شاب في العشرينات من عمره ويعزل نفسه حاليًا بالحجر المنزلي.
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