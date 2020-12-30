أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

ولاية أمريكية تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

12:15 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
ولاية أمريكية تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الولايات المتحدة

وكالات

‏أعلنت ولاية كولورادو الأمريكية، مساء الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "فوكس نيوز".

وأعلن الحاكم جاريد بوليس ومسؤولو الصحة في الولاية عن أول حالة إصابة بكولورادو بالسلالة الجديدة لكورونا، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في المملكة المتحدة.

وأكد مختبر ولاية كولورادو وأبلغ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحالة وهو شاب في العشرينات من عمره ويعزل نفسه حاليًا بالحجر المنزلي.

الولايات المتحدة سلالة كورونا الجديدة فيروس كورونا

الخبر التالى:

هيئة الأرصاد الفرنسية: عام 2020 كان الأكثر سخونة في تاريخ البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 133900

    عدد المصابين

  • 110436

    عدد المتعافين

  • 7466

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا