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كوريا الجنوبية تمدد فترة تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أسبوعا آخر

11:21 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تمدد فترة تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أسبوعا آخر

أرشيفية

سول – (أ ش أ):

قالت رئيسة وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها جيونج أون كيونج إن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أسبوعا آخر حتى يوم 7 يناير القادم، وإلزام جميع الأشخاص القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا، بما يشمل العابرين من خلال كل منهما، بتقديم شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد لاختبار تفاعل (البوليميراز) المتسلسل.

وأضافت جيونج- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- أن السلالة الجديدة البريطانية من فيروس كورونا يتم رصدها في دول أخرى فضلا عن بريطانيا، فتجري البلاد على جميع الأشخاص القادمين من الخارج اختبار كورونا إضافيا قبيل رفع العزل الذاتي الذي يستمر لمدة 14 يوما.

وأوضحت الحكومة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنها علقت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بشكل مؤقت بدءا من يوم 23 ديسمبر حتى 31 ديسمبر، وألزمت جميع الأشخاص القادمين من بريطانيا بإجراء الاختبار التشخيصي قبيل رفع العزل الذاتي، كما شددت إجراءات الحجر الصحي تجاه الأشخاص القادمين من جنوب أفريقيا مثل درجة حرارة الجسم، وألزمتهم بإجراء الاختبار التشخيصي إضافيا قبيل رفع العزل الذاتي وغيرها.

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