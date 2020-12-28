الولايات المتحدة: 19 مليون إصابة بكورونا و332723 وفاة بشكل إجمالي

وفيات كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، إلى 1ر19 مليون إصابة حتى الساعة 0346 بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 332 ألفا و723 وفاة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 14ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر2% على الفترة نفسها من يوم أمس.

وشهدت ولاية نيو هامبشير زيادة بنسبة 7ر2% في عدد الحالات مقارنة بأمس ليصل إجمالي الحالات إلى 39 ألفا و933.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات، مع إضافة 172 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.