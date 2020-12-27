السلطات الأمنية الأمريكية تتهم عسكريًا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في إلينوي
وكالات
أعلنت السلطات الأمنية في ولاية إلينوي الأمريكية، اليوم الأحد، توجيه تهمة القتل العمل لرجل قتل 3 أشخاص، في إطلاق نار وقع أمس السبت في صالة بولينج في مدينة روكفورد بولاية إلينوي، حسبما ذكرت "سي إن إن".
وقال قال رئيس شرطة روكفورد دانييل أوشيا، إن الضباط عثروا على 3 قتلى في مكان الحادث و3 مصابين.
من جانبه أعلن قائد شرطة مدينة روكفورد بإيلينوي، دانييل أوشي، أن أجهزة الأمن توصلت إلى استنتاج يشير إلى أن الهجوم المسلح الذي وقع مساء السبت في نادي بولينج نفذه العسكري في الجيش الأمريكي، ديوك ويب.
وأعلن إلقاء القبض على المتهم، وتوجيه تهم القتل العمد إليه.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
131315
عدد المصابين
-
109462
عدد المتعافين
-
7352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
80635441
عدد المصابين
-
56839306
عدد المتعافين
-
1763844
عدد الوفيات
إعلان