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السلطات الأمنية الأمريكية تتهم عسكريًا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في إلينوي

10:08 م الأحد 27 ديسمبر 2020
السلطات الأمنية الأمريكية تتهم عسكريًا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في إلينوي

إطلاق نار

وكالات

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية إلينوي الأمريكية، اليوم الأحد، توجيه تهمة القتل العمل لرجل قتل 3 أشخاص، في إطلاق نار وقع أمس السبت في صالة بولينج في مدينة روكفورد بولاية إلينوي، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وقال قال رئيس شرطة روكفورد دانييل أوشيا، إن الضباط عثروا على 3 قتلى في مكان الحادث و3 مصابين.

من جانبه أعلن قائد شرطة مدينة روكفورد بإيلينوي، دانييل أوشي، أن أجهزة الأمن توصلت إلى استنتاج يشير إلى أن الهجوم المسلح الذي وقع مساء السبت في نادي بولينج نفذه العسكري في الجيش الأمريكي، ديوك ويب.

وأعلن إلقاء القبض على المتهم، وتوجيه تهم القتل العمد إليه.

إطلاق نار جريمة قتل أمريكا

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