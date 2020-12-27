أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

مقتل وإصابة 14 شخصا في حادث طعن شمال شرقي الصين

08:33 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
مقتل وإصابة 14 شخصا في حادث طعن شمال شرقي الصين

أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم بسكين وقع بمدينة "كاي يوان" في مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الأحد - أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، فيما تم نقل المصابين، بينهم ضابط شرطة شارك في عملية القبض على المشتبه فيه، إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.

هذا المحتوى من

حادث طعن الصين هجوم مسلح

الخبر التالى:

البرازيل تسجل 307 حالات وفاة و17 ألفا و 246 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 1189 إصابة وموعد ذروة الموجة الثانية.. وإلغاء الجامعات في هذه الحالة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا