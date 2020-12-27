مقتل وإصابة 14 شخصا في حادث طعن شمال شرقي الصين
بكين - (أ ش أ):
لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم بسكين وقع بمدينة "كاي يوان" في مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الأحد - أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، فيما تم نقل المصابين، بينهم ضابط شرطة شارك في عملية القبض على المشتبه فيه، إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.
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