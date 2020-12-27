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كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:11 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل عدد حالات إصابة بفيروس كورونا أقل من 1000 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مسجلة 970 إصابة جديدة من بينها 946 محلية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 56 الفا و 872 حالة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 15 شخصا توفوا بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 808 حالات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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