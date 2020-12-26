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إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين

05:17 م السبت 26 ديسمبر 2020
إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

وقال أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الشهيد عبد الله علاونة رازي غنام في تصريح وكالة الأنباء الفلسطينية "إن المواجهات اندلعت بعد أن نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل جبع، وأوقفت مركبات المواطنين وشرعت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية".

وأضاف أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان والمارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

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