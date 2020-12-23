الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامنه مع عائلات رجال الشرطة القتلى
وكالات:
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تضامن الشعب الفرنسي مع عائلات رجال الشرطة الذين قتلوا في "بوي دو دوم"، واصفا رجال الشرطة بـ"الأبطال".
وقال ماكرون في تغريدة عبر "تويتر": "تدخلوا لإنقاذ امرأة من ضحايا العنف الأسري في بوي دو دوم، ثلاثة رجال شرطة قتلوا، وأصيب رابع".
وأضاف: "الأمة تشارك العائلات في ألمها"، مشيرا إلى أن "القوات الفرنسية تخاطر بحياتها من أجل حماية الفرنسيين"، وتابع: "هؤلاء هم أبطالنا".
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