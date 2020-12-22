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سنغافورة تمنع دخول القادمين من بريطانيا بسبب "كورونا المتحور"

10:52 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
سنغافورة تمنع دخول القادمين من بريطانيا بسبب "كورونا المتحور"

سنغافورة تمنع دخول القادمين من بريطانيا بسبب "كورو

سنغافورة- (د ب أ):

أعلنت سنغافورة في بيان منع دخول أي مسافرين من المملكة المتحدة إليها، في قيود حدودية جديدة تسري من الساعة 11:59 مساء غد الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك على خلفية سلالة جديدة من فيروس كورونا متفشية في بريطانيا.

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة "بلومبرج"، لن يُسمح لأي من حاملي جوازات السفر طويلة الأجل والزائرين لفترات قصيرة ممن لديهم تاريخ سفر حديث إلى المملكة المتحدة خلال آخر 14 يوما بالدخول إلى سنغافورة، أو العبور عبر الدولة المدينة.

وينطبق هذا أيضا على أولئك الذين حصلوا على موافقة مسبقة لدخول سنغافورة.

وسوف تسمح سنغافورة لمواطنيها والمقيمين الدائمين بالعودة من المملكة المتحدة، ويتعين عليهم الخضوع لفحص الكشف عن الإصابة بكورونا في بداية فترة العزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وتقول سنغافورة إنه لا تزال الأدلة غير كافية لتحديد ما إذا كانت سلالة فيروس كورونا الجديدة في المملكة المتحدة مرتبطة بأي تغيير في "شدة المرض، أو استجابة الأجسام المضادة، أو فعالية اللقاح".

كما سيكون جميع المسافرين القادمين من أستراليا مطالبين بإعلان سجل سفرهم عند تسجيل الوصول لشركة الطيران قبل رحلتهم إلى سنغافورة.

وسوف يخضع مواطنو سنغافورة والمقيمون الدائمون وحاملو التصاريح طويلة الأجل القادمون من نيو ساوث ويلز لإخطار بالعزل المنزلي لمدة 7 أيام والخضوع لفحص "بي.سي.آر" للكشف عن كورونا.

أما المسافرين لفترات قصيرة ممن لديهم بطاقة سفر جوي فلن يسمح لهم بدخول سنغافورة إذا كان لديهم سجل سفر من نيو ساوث ويلز.

سنغافورة بريطانيا تعليق الرحلات كورونا المتحور

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