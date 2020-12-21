لبنان: خاطفو سفينة البضائع قبالة سواحل نيجيريا أطلقوا سراح البحارة اللبنانيين

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن المجموعة التي اختطفت سفينة لنقل البضائع قبالة سواحل نيجيريا، قبل نحو شهر، أطلقت سراح اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا على متنها.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم – أن الوزير، شربل وهبه، تبلغ من سفير لبنان لدى نيجيريا، حسام دياب، أن اللبنانيين الثلاثة الذين جرى إطلاق سراحهم من قبل الخاطفين، بصحة جيدة، وأنهم سيعودون إلى لبنان فور الانتهاء بعض الإجراءات اللازمة.

وكانت السفينة التجارية المستأجرة من قبل شركة نفط لنقل البضائع قد أُبلغ مطلع الشهر الجاري باختفائها قبالة سواحل نيجيريا والكاميرون، قبل أن يعلن لاحقا عن اختطافها نظير فدية مالية.