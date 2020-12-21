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بوتين يهنئ مركز غاماليا وأسترازينكا بتوقيع مذكرة للتعاون

12:41 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
بوتين يهنئ مركز غاماليا وأسترازينكا بتوقيع مذكرة للتعاون

فلاديمير بوتين

وكالات:

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مركز غاماليا وأسترازينكا وصندوق الاستثمار الروسي المباشر وشركة "بي فارم" بتوقيع مذكرة التعاون بينها، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ووجه فلاديمير بوتين التهنئة إلى الأطراف بهذه الخطوة خلال مراسم التوقيع على الوثائق عبر مؤتمر بالفيديو، مشددا على أهمية استخدام كل إمكانيات التعاون الدولي لتقريب اللحظة التي ستتم فيها هزيمة الفيروس التاجي.

ورأى الرئيس الروسي أن "التزام هذه الشركات بالشراكة"، سيكون مثالا جيدا ومقنعا، لجمع القوى العلمية والتقنيات والاستثمارات من أجل هدف مشترك يتمثل في حماية حياة وصحة وسلامة ملايين البشر على كوكب الأرض.

وقال بوتين في كلمته بهذه المناسبة: "من الضروري توحيد الجهود لمحاربة فيروس كورونا. وهذا ما يوجد في وثيقتنا. وبهذا المعنى، أنتم تفعلون اليوم بالضبط ما أوصت به مجموعة العشرين وما وجهته الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى الخبراء من جميع أنحاء العالم، لتوحيد الجهود. لاستخدام كل إمكانيات التعاون الدولي من أجل الاقتراب قدر الإمكان من اللحظة التي تتم فيها هزيمة العدوى الخطيرة في النهاية".

فلاديمير بوتين روسيا مركزغاماليا فيروس كورونا

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