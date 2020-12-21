اليابان تتخطى حاجز 200 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا"

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في اليابان اليوم الإثنين أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد قد تخطى حاجز المائتي ألف حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة اليوم بأنحاء البلاد ما رفع إجمالي عدد الحالات منذ بدء تفشي الوباء إلى مائتي ألف وحالة واحدة.

وتخطت اليابان حاجز المائة ألف إصابة في 29 من أكتوبر الماضي، فيما سجلت المائة ألف حالة الثانية في أقل من شهرين.