أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

اليابان تتخطى حاجز 200 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا"

08:09 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
اليابان تتخطى حاجز 200 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت السلطات في اليابان اليوم الإثنين أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد قد تخطى حاجز المائتي ألف حالة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة اليوم بأنحاء البلاد ما رفع إجمالي عدد الحالات منذ بدء تفشي الوباء إلى مائتي ألف وحالة واحدة.
وتخطت اليابان حاجز المائة ألف إصابة في 29 من أكتوبر الماضي، فيما سجلت المائة ألف حالة الثانية في أقل من شهرين.

هذا المحتوى من

اليابان فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

كازاخستان: التطعيم العام بلقاح "سبوتنيك V" يبدأ في فبراير المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| سلالة جديدة وإصابات مصر ترتفع.. وتأثير الفيروس على القدرة الجنسية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا