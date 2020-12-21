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الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 وفاة

07:29 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 وفاة

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 24 ألفا و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و55 ألفا و560 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 333 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 145 ألفا و810 وفيات.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 303 آلاف و639 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و606 آلاف و111 شخصا.

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