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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية الاحتلال

01:26 م الأحد 20 ديسمبر 2020
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 43 مستوطنا بقيادة المتطرف "غليك"، اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية.

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مستوطنين يقتحمون الأقصى المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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