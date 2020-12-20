انفجار يهز كابول ولا أنباء عن سقوط ضحايا

كابول - (د ب أ):

هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، طبقا لما أكده مركز قيادة شرطة كابول.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم إن الانفجار وقع في ميدان "سبين كالاي" في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.