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انفجار يهز كابول ولا أنباء عن سقوط ضحايا

08:40 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
انفجار يهز كابول ولا أنباء عن سقوط ضحايا

أرشيفية

كابول - (د ب أ):
هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، طبقا لما أكده مركز قيادة شرطة كابول.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم إن الانفجار وقع في ميدان "سبين كالاي" في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.

حادث انفجار كابول أفغانستان

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