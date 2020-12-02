الأول من نوعه.. وكالة الطاقة الذرية تقوم بتفتيش نووي عبر الإنترنت في ليتوانيا

النمسا - (أ ش أ)

قال فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ليتوانيا عززت إطارها التنظيمي للأمان النووي والإشعاعي في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين في مجال إدارة النفايات المشعة.

جاء ذلك فى أول عملية تفتيش نووي افتراضية تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الأربعاء، من مقرها في فيينا، إن الوكالة على مدى العقود الأربعة الماضية نظمت العديد من بعثات مراجعة السلامة النووية والإشعاعية في جميع أنحاء العالم ولكن هذه أول مرة يتم تنظيم التفتيش عبر الإنترنت بالكامل بسبب القيود المتعلقة بوباء كورونا .

وأوضح المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي، في البيان قائلاً: "لم يتوقف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المساعدة في تعزيز السلامة النووية أثناء فترة الوباء" مضيفًا: "عندما تفرض القيود منع الخبراء من السفر لم يكن هناك أمام الوكالة سوى اعادة ترتيب نظم عملها بإجراء عملها بشكل افتراضي".

وأضاف جروسي أنه بهذه الطريقة يمكننا الاستمرار في مساعدة البلدان في تنفيذ أعلى مستويات الأمان النووي على الرغم من القيود الحالية المتعلقة بالسفر والاجتماعات وجهًا لوجه.