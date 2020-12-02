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بايدن: فعلت شيئًا جيدًا لأمريكا بإبعاد ترامب عن الحكم

07:14 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
بايدن: فعلت شيئًا جيدًا لأمريكا بإبعاد ترامب عن الحكم

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه يشعر بأنه قدم خدمة لبلاده بإزاحة ترامب عن الحكم لمدة ٤ سنوات، مضيفًا: "أشعر وكأنني فعلت شيئًا جيدًا للبلد من خلال التأكد من أن ترامب لن يكون رئيسًا لمدة أربع سنوات أخرى".

وتابع بايدن في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه لم يشعر بالسعادة بفوزه بالانتخابات لأنه تذكر مصير أحفاده الذين تخرجوا دون حفالات تخرج بسبب وباء كورونا.

وأكد أنه يركز على إنجاز بعض الأولويات مع دخوله البيت الأبيض في ٢٠ يناير المقبل، بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن ما يمكن إنجازه خلال الفترة الأولى له بالبيت الأبيض، يحددها عاملان رئيسيان هما كيف يتصرف الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب بمجرد خروج ترامب من السلطة، والآخر هو كيف يتصرف زعيم الأغلبية الحالي في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إذا استمر في السيطرة على مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ حتى اللحظة، ويمكن تغيير زمام الأمور حال فاز الديمقراطيين في جولات الإعادة بولاية جورجيا في ٥ يناير المقبل.

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