أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

نيويورك تايمز: بايدن لن يتخذ إجراء فوريا لإلغاء اتفاق التجارة مع الصين

09:41 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
نيويورك تايمز: بايدن لن يتخذ إجراء فوريا لإلغاء اتفاق التجارة مع الصين

جو بايدن

وكالات:

قال صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتخذ إجراء فوريا لإلغاء اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.

وقال بايدن في مقابلة مع أحد الكتاب بالصحيفة، إنه لن يتخذ إجراء فوريا فيما يتعلق بإلغاء رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة فرضها ترامب على نصف صادرات الصين تقريبا إلى الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021.

جو بايدن الصين دونالد ترامب ترامب

الخبر التالى:

القبض على "سفاح العجائز" في روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الأمطار والشبورة المائية.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا