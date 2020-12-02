نيويورك تايمز: بايدن لن يتخذ إجراء فوريا لإلغاء اتفاق التجارة مع الصين
وكالات:
قال صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتخذ إجراء فوريا لإلغاء اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.
وقال بايدن في مقابلة مع أحد الكتاب بالصحيفة، إنه لن يتخذ إجراء فوريا فيما يتعلق بإلغاء رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة فرضها ترامب على نصف صادرات الصين تقريبا إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021.
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