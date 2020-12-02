البر الرئيسي الصيني يسجل 9 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا منها 2 محلية

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل تسع إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن اثنتين من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا بينما السبعة الأخرى قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 18 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86551 حالة، بينها 268 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، ثمانية منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81649 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وتم أمس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بدون أعراض، إحداها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.