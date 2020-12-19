أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الكرملين: بوتين يسترشد برأي الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن اللقاح ضد كورونا

01:48 م السبت 19 ديسمبر 2020
الكرملين: بوتين يسترشد برأي الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن اللقاح ضد كورونا

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

موسكو - أ ش أ

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين سيسترشد برأي الخبراء عند اتخاذ قرار بشأن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف ـ في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت ـ "إن بوتين يقوم عادة وبشكل عام بالتعمق في جميع المشاكل بدقة".

وردا على سؤال حول الرأي الذي سيستمع إليه بوتين عند اتخاذ قرار بشأن اللقاحات، أشار بيسكوف إلى أن بوتين سيعتمد على رأي الخبراء عند اتخاذ القرار بشأن التطعيم، لافتا إلى أن عدد المتخصصين الحقيقيين في هذا المجال، ليس بالكبير.

وبشأن ردود الفعل المتباينة في الغرب على ظهور اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، قال: "إن روسيا ليست رائجة في الغرب ليس لأنها سيئة، بل لأنها أصبحت جيدة للغاية".

وأضاف بيسكوف أن ظهور لقاح "سبوتنيك V"، كان بمثابة تهديد من وجهة نظر المنافسة لأكبر الشركات المصنعة في الخارج، مشيرا إلى أن المنافسة ليست نزيهة دائما.

هذا المحتوى من

الكرملين الرئاسة الروسية لقاح ضد كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

سويسرا تصدر أول موافقة نظامية على لقاح "بيونتيك/فايزر"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124280

    عدد المصابين

  • 106157

    عدد المتعافين

  • 7041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا