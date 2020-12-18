شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً السبت، جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات -التي تعقد بقصر التحرير- تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية.

ويعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات.