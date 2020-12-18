شكري يعقد غدا جلسة مباحثات مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين
القاهرة - (أ ش أ):
يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً السبت، جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني.
ومن المنتظر أن تتناول المباحثات -التي تعقد بقصر التحرير- تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية.
ويعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات.
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