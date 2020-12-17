السعودية: انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا
وكالات:
انطلقت، الخميس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. ودشن وزير الصحة توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح.
وسجل أكثر من 200 ألف شخص أسماءهم لتلقي لقاح كورونا بعد تدشين موقع رسمي للقاح كورنا، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.
وأمس الأربعاء، قال الربيعة المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وسجّلت السعودية الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.
كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كوفيد– 19 من خلال تطبيق "توكلنا".
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