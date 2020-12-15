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ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 300 ألف شخص

02:01 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 300 ألف شخص

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 300 ألف شخص حتى الآن، نقلًا عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء عمليات التطعيم ضد الفيروس.

وأضافت "سي إن بي سي"، نقلاً "جونز هوبكنز" أن عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات الأمريكية بلغ 16 مليوناً على الأقل وهو العدد الأكبر في العالم.

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