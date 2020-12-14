السودان: سنحصل قريبا على 8 ملايين و400 ألف جرعة من لقاح كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن بلاده ستحصل قريبا على 8 ملايين و400 ألف جرعة من لقاح كورونا، لافتا إلى أنه سيتم توظيفها للفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها الكادر الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وتمنى حمدوك، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، أن تستطيع الدولة تطعيم كل فئات الشعب، لافتا إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا أكثر شراسة وأكثر انتشارا من الموجة الأولى.

وقال: "في التجربة الماضية قررنا الإغلاق الكامل، واليوم الجائحة أكثر حدة، لكن لا إغلاق كامل، فالعالم كله يسير في اتجاه اتخاذ الحيطة والحرص وتطبيق إجراءات التباعد"، موضحا أن هناك دورسا مستفادة من تجربة الموجة الأولى.

وناشد حمدوك كل السودانيين اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث إن الجائحة في شكلها الجديد تستدعي التقيد بصرامة شديدة بالالتزامات الصحية.