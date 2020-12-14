موسكو: كل إصابات كورونا بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك في" كانت خفيفة
موسكو - (أ.ش.أ):
قال نائب مدير مركز "جامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، دينيس لوجونوف، "إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مجموعة المتطوعين، الذين تم تطعيمهم باللقاح "سبوتنيك ــ V" كانت خفيفة".
وأضاف لوجونوف -في تصريح صحفي اليوم الإثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك"- : "لقد تبين لنا أنه حتى تلك الحالات، التي ظهرت بعد التطعيم، كانت جميعها خفيفة بشكل حصري، بينما كانت هناك حالات متوسطة وشديدة في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي"، مشيرا إلى أن لقاح " سبوتنيك ــ V" يوفر حماية كاملة ضد الأمراض الشديدة".
ومن جانبه، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن البيانات الجديدة حول فعالية لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك ـ V" مشجعة للغاية.
وكان مدير مركز "جامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبورج قد قال في وقت سابق:" إن النتائج، التي أظهرها لقاح "سبوتنيك V" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، تجعل من الممكن القول بثقة أنه فعال للغاية وآمن تماما".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
121575
عدد المصابين
-
104875
عدد المتعافين
-
6920
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
72373955
عدد المصابين
-
50712760
عدد المتعافين
-
1615812
عدد الوفيات
إعلان