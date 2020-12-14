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أبو الغيط يدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

08:28 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
أبو الغيط يدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ):
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استهداف ناقلة نفط بميناء جدة عبر زورق مفخخ، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما تمثل تهديداً خطيراً للتجارة الدولية ومبدأ حرية الملاحة.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله "إن هذه الأعمال التخريبية مدانة ومرفوضة على طول الخط" معرباً عن التضامن الكامل مع المملكة في أية إجراءاتٍ تتخذها دفاعاً عن أمنها، وصيانةً لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف المصدر أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فضلا عما يمثله من أهميةٍ للتجارة الدولية، مؤكدا أن النيل من استقراره يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي تتعين إدانته والتصدي له.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية السعودية الإرهاب

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