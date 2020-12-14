أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الإمارات ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

05:32 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
الإمارات ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

الإمارات والسودان

أبوظبي - (د ب أ):
رحبت دولة الإمارات اليوم الاثنين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات التهنئة إلى السودان وشعبه على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن هذه الخطوة تسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار.
كانت السفارة الأمريكية بالسودان أعلنت دخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي رفع السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة للإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين.

الإمارات السودان الإرهاب القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

الخبر التالى:

وزير خارجية الإمارات: أبوظبي وموسكو ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"اعتبارًا من 1 يناير 2020".. وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 301 ألف معلم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا