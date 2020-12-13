أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

بيل جيتس: لا أرى دورًا رسميًا لي في إدارة بايدن

10:34 م الأحد 13 ديسمبر 2020
بيل جيتس: لا أرى دورًا رسميًا لي في إدارة بايدن

بيل جيتس

واشنطن - (د ب أ)

قال الملياردير بيل جيتس، إنه لا يتوقع أن يتولى دورًا رسميًا في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن مؤسسته ستتواصل مع الحكومة القادمة بشأن مكافحة الأمراض المعدية في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الخيرية ، قوله اليوم الأحد بشأن مسألة منع الأوبئة في المستقبل "لقد تحدثت مع الرئيس المنتخب حول ذلك.. أعتقد أن مؤسستنا ستكون جزءًا من هذا الحوار للتأكد من أننا لن نفسد الأمر مجددًا".

وردًا على سؤال عما إذا كان سيضطلع بأي دور في فرق العمل المستقبلية التي يعقدها بايدن، قال جيتس في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" إن فريق الرئيس المنتخب اختار "الأشخاص الجيدين للقيام بالأدوار الرسمية" و"مجرد المشاركة في المناقشات معهم "هي أفضل طريقة للمساهمة.

وكان جيتس ينتقد التعامل مع الوباء في الولايات المتحدة، وأعرب في أغسطس عن دهشته لأن الحكومة لم تحسن من اختبارات فيروس كورونا ولأن المناخ السياسي لم يكن بناء أيضا.

وأعلنت مؤسسة جيتس وزوجته "بيل آند ميراندا جيتس" يوم الأربعاء عن تعهدها بمبلغ 250 مليون دولار إضافي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي التزامها إلى 75ر1 مليار دولار.

وسيتم توجيه جزء من هذا التمويل الأخير إلى تقديم اختبارات وعلاجات ولقاحات للفيروس في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة .

بيل جيتس جو بايدن

الخبر التالى:

المعارضة الفنزويلية: 6.4 مليون شخص شاركوا في استفتاء رمزي مناهض للحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121089

    عدد المصابين

  • 104710

    عدد المتعافين

  • 6898

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72049891

    عدد المصابين

  • 50440112

    عدد المتعافين

  • 1610468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إغلاق المدارس: "هنقفلها لو اضطرينا نقعد كلنا في البيت"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا