ترامب يكرر تهديده باستخدام "الفيتو" ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي

وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد تهديده باستخدام حق النقض "فيتو" ضد مشروع قانون للإنفاق الدفاعي، مما يمهد الطريق لمعركة كبيرة مع المشرعين الأمريكيين في وقت يتسابقون فيه للتوصل إلى حل وسط بشأن مزيد من حزم التحفيز لمواجهة تداعيات كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وكتب ترامب على تويتر اليوم، أن الفائز الأكبر من فاتورة دفاعنا الجديدة هي الصين، سوف استخدم الفيتو.

وأقر مشروع القانون من مجلسي النواب والشيوخ، بأكثر من أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.

والأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الثلاثاء مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي على الرغم من تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الفيتو.

وأرسل مجلس الشيوخ، القرار إلى الرئيس ترامب، مما يمنحه 10 أيام لاستخدام حق النقض أو التوقيع على المشروع، أو السماح له بأن يصبح قانونًا دون توقيعه.

ولم يعلق البيت الأبيض على موعد تحرك ترامب، ضد مشروع القانون.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!