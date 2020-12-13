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مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة لخطوط جوية إسرائيلية

09:00 م الأحد 13 ديسمبر 2020
مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة لخطوط جوية إسرائيلية

طائرة إيرباص أ340 لشركة ماهان إير على مدرج مطار دب

دبي - (د ب أ)

استقبل مطار دبي الدولي، اليوم الأحد، الرحلة الجوية الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب.

وتقوم شركة العال الإسرائيلية، بتسيير ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين.

وقال مسؤولون بالإمارات إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات وإسرائيل في أعقاب معاهدة السلام في سبتمبر الماضي.

كانت أول رحلة لطيران الاتحاد الإماراتي قد وصلت إلى إسرائيل في التاسع عشر من أكتوبر الماضي.

مطار دبي الدولي إسرائيل تل أبيب

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