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روسيا: وقف إطلاق النار قائم بطول خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ

08:15 م الأحد 13 ديسمبر 2020
روسيا: وقف إطلاق النار قائم بطول خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ قائم على طول خط التماس بين طرفي النزاع بصورة تامة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة ضمنت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، العودة الآمنة لـ 636 لاجئاً من أرمينيا إلى بيوتهم في قره باغ، ما يرفع العدد الإجمالي للاجئين الذين عادوا إلى منازلهم في المنطقة إلى ما يزيد عن 38 ألفا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أمس، وقوع أول حادث انتهاك لوقف إطلاق النار بجنوب كارا باخ، منذ فرضه بموجب البيان الذي وقعه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان ، وذلك بعد 44 يوما من المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الروسية روسيا

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