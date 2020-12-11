لليوم الثالث.. العراق يحاول إخماد النيران في بئرين نفطيين

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر بشركة نفط الشمال العراقية في كركوك اليوم الجمعة، أن فرق إخماد الدفاع المدني تواصل عملياتها للسيطرة على النيران في بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي بعد أن تعرضا لعملية تخريب بعبوات ناسفة الأربعاء الماضي غربي محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن" عمليات إخماد النيران التي اندلعت بعد تفجير بئرين نفطيين في حقل خباز غربي كركوك بعبوات ناسفة من قبل عناصر داعش لازالت مستمرة وأن فرق الدفاع المدني تواصل أعمالها منذ يوم الأربعاء الماضي".

وذكرت المصادر "أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة بسبب شدة النيران واستمرار أعمال تطويق وحفر سواتر ترابية لتجميع المياه بهدف إخماد النيران ، من الصعب تحديد سقف زمني لإخماد النيران بشكل كامل وأن فرق إخماد الحرائق تواصل أعمالها بإشراف وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت أن بئرين نفطيين تم تفجيرهما من قبل عناصر تنظيم داعش في حقل خباز النفطي غربي مدينة كركوك فجر الأربعاء الماضي