بايدن: فريقي الاقتصادي سيلعب دورًا أساسيًا في بلورة خططنا
وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيعلن رسميًا أسماء مرشحي فريقه الاقتصادي، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الخبرة الجيدة لإدارة هذا الملف في البلاد.
وتابع بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، للإعلان عن فريقه الاقتصادي، أن الفريق الذي سيعلنه اليوم سيلعب دورًا اقتصاديًا وسياسًا في بلورة الخطط الأمريكية.
وأضاف: "علينا التأكد أن العمال لديهم معايير السلامة للعمل بشكل صحيح" وقال: "علينا أن ندعم أصحاب الأعمال الصغيرة".
الخبر التالى:بايدن يعلن رسميًا عن فريقه الاقتصادي
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