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بايدن: فريقي الاقتصادي سيلعب دورًا أساسيًا في بلورة خططنا

08:19 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
بايدن: فريقي الاقتصادي سيلعب دورًا أساسيًا في بلورة خططنا

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيعلن رسميًا أسماء مرشحي فريقه الاقتصادي، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الخبرة الجيدة لإدارة هذا الملف في البلاد.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، للإعلان عن فريقه الاقتصادي، أن الفريق الذي سيعلنه اليوم سيلعب دورًا اقتصاديًا وسياسًا في بلورة الخطط الأمريكية.

‏وأضاف: "علينا التأكد أن العمال لديهم معايير السلامة للعمل بشكل صحيح" وقال: "‏‎علينا أن ندعم أصحاب الأعمال الصغيرة".

جو بايدن مؤتمر صحفي

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بايدن يعلن رسميًا عن فريقه الاقتصادي

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