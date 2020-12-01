زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الحدود بين تشيلي والأرجنتين

واشنطن- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ليل الاثنين/الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.