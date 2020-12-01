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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الحدود بين تشيلي والأرجنتين

02:48 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الحدود بين تشيلي والأرجنتين

مقياس ريختر

واشنطن- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ليل الاثنين/الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال الأرجنتين تشيلي

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