زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الحدود بين تشيلي والأرجنتين
02:48 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
واشنطن- (د ب أ):
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ليل الاثنين/الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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