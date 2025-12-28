مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق العلاقي في أسوان (أسماء)



أسوان- إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 8 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان.

البداية كانت بتلقي اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغا من قوة تأمين الطرق، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقي بجوار بئر أبو حبال، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين جميعهم من الأخوة السودانيين.

تبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع "سيف الدين عبد الجليل، 21 عاما".

بينما أصيب كلا من: حمدي عبد النبي سلمان، 23 عاما، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، حماده أبو بكر حماد، 25 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيمن، وشقيقه عبد العزيز، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، عبد الله أحمد عبد الله، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

كما أصيب: عبد العزيز آدم حسن، 32 سنة، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر وغيبوبة، صالح مصيلحى عبد الله، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، عمر عبد الباقي محمد، 20 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات، فاطمة محمد عثمان، 45 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.