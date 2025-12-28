إعلان

زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو

كتب : مصراوي

06:16 ص 28/12/2025

هزة أرضية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو، صباح اليوم الأحد، مع تسجيلات تتراوح بين 6.1 و6.2 حسب المراكز الرصدية.

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الهزة كان على بعد 94 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تروخيو، التي يزيد عدد سكانها على 700 ألف نسمة، وعلى عمق يتراوح بين 30 و66 كم تقريبا، مما قلل من شدة التأثير السطحي.

وسجلت المراكز الأوروبية والمتوسطية "EMSC" والإيطالية "INGV" الهزة في الساعة 02:51 UTC "حوالي 06:12 بتوقيت موسكو"، دون إصدار تحذير تسونامي.

ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن، وهو ما يتوافق مع عمق الهزة الذي يحد من الخسائر في منطقة نشطة زلزاليا مثل حزام النار الهادئ.

وتشهد البيرو هزات متكررة، لكن هذه الهزة لم تتسبب في اضطرابات كبيرة مقارنة بزلازل سابقة أقوى، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هزة أرضية زلزال اليوم سواحل البيرو زلزال يضرب سواحل البيرو البيرو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء