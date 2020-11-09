طهران تفرض حظر تجول ليلًا على مستوى المدينة بدءًا من السبت المقبل
طهران - (أ ش أ):
أعلن محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي، حظر التجول الليلي في العاصمة الإيرانية بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل.
وقال باندابي حسبما أوردت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية اليوم الاثنين: "إن بعض الدول لجأت إلى فرض سياسات تقييدية لحركة المرور في مدنها من أجل تقليص عدد الحفلات الليلية".
وحول مقترح فرض حظر تجول ليلًا بدءًا من الساعة 9 مساءً، قائلًا: "إن هذا الاقتراح تم طرحه ومناقشته في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن قرار حظر التجول الليلي في طهران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 9 مساءً يوم السبت المقبل.
يُذكر أن وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات تسجلها البلاد خلال يوم واحد منذ بداية الجائحة.
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