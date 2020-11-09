تحطم مروحية روسية في أرمينيا جراء إصابتها بصاروخ ومقتل شخصين

وكالات:

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية الروسية من طراز "مي-24" تحطمت في أرمينيا بالقرب من بلدة يراسخ جراء تعرضها لإطلاق النار من الأرض من منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك "في 9 نوفمبر، حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، وأثناء مرافقة قافلة من القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 عبر أراضي جمهورية أرمينيا والمجال الجوي بالقرب من بلدة يراسخ الأرمينية القريبة من حدود جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي (جمهورية أذربيجان)، تعرضت المروحية الروسية "مي-24" لإطلاق نار من الأرض من منظومات الدفاع الجوي المحمولة. ونتيجة لإصابتها بصاروخ سقطت المروحية في منطقة جبلية في أرمينيا".

وأضاف البيان "نتيجة لذلك... قتل اثنان من أفراد الطاقم، وتم إجلاء أحدهما أصيب إصابات متوسطة".

وأوضح البيان أن الإجراءات جارية لتحديد الجهة التي أطلقت النار على المروحية الروسية.