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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

04:16 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

قوات التحالف العربي

الرياض - ( د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين تدمير طائرة (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأوضح المتحدث أن اطلاق الطائرات المفخخه باتجاه المملكة يأتي" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه السعودية".

وكان المالكي أعلن أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكثف الحوثيون مؤخرا استهداف مواقع سعودية بطائرات مسيرة، ويعلن التحالف باستمرار اعتراض وتدمير تلك الطائرات.

التحالف العربي الحوثيون السعودية اليمن

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