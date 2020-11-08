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بايدن يعلن عن تشكيل مجموعة مهام خاصة لوضع تصور للتعامل مع كورونا

10:27 م الأحد 08 نوفمبر 2020
بايدن يعلن عن تشكيل مجموعة مهام خاصة لوضع تصور للتعامل مع كورونا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيقوم بتشكيل مجموعة عمل من 12 عضوا غدا الاثنين لوضع تصور للتعامل بفعالية مع فيروس كورونا، في أول خطوة نحو الوفاء بأكبر وعود حملته الانتخابية المتمثل في الاستجابة بشكل فعال للجائحة التي أصابت الملايين وأضرت بالاقتصاد الأمريكي.

وذكر بايدن: "لن أدخر جهدا أو أي التزام لتحقيق نجاح ملحوظ بشأن هذه الجائحة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأشار إلى أن جهود الاستجابة للجائحة ستُبنى على العلم.

وسيقود مجموعة المهام الخاصة، الجراح العام السابق فيفيك مورثي، ومفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مديرة حملة بايدن، كيت بيدنجفيلد.

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